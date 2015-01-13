澳门警方破获卖淫集团 何鸿燊侄子被捕--南华早报

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月13日 - 媒体周二报导称，澳门当局破获一个操纵卖淫集团，逮捕了六人，包括博彩业大亨何鸿燊的侄子何猷伦。
被捕者来自香港、澳门和中国内地。澳门警方在1月10日的声明中称，96名来自大陆和越南的卖淫女被拘留。
《南华早报》报导称，何猷伦是葡京酒店高管，其他五名被捕者是酒店工作人员。
无法立即联络到澳博控股 官员进行置评。葡京酒店发言人拒绝发表评论。澳门司法警察局发言人拒绝提供被捕者身份。
澳门当局称，该犯罪集团运作超过一年，不法收益至少4亿澳门元（5,000万美元）。卖淫女子须先支付15万元澳门元“入会费”，另外每月交1万澳门元的“保护费”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。