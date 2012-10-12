博客：中国作家莫言获2012年诺贝尔文学奖

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 Johan Ahlander
中国作家莫言周四获得2012年诺贝尔文学奖。获奖理由是其作品的“魔幻现实主义”融合了民间故事、历史和中国当代社会。
莫言是第一个获得诺贝尔文学奖的中国公民。该奖奖金为120万美元。
莫言表示，他对此感到既欣喜又害怕。
他的一些作品因内容“挑衅和低俗”而被中国官方禁售，但他也因与政府关系过於密切而受到抨击。
在微博用户纷纷送上祝福之时，中国异见人士艾未未则对莫言的获奖并不认同。
现年57岁的莫言出生于山东高密，父母均为农民。他的作品也主要以这片土地为背景。
莫言原名管谟业，在文化大革命期间小学辍学後开始放牛。
他在接受中新社采访时表示，听到获奖的消息，他很高兴。
“但是我觉得获奖并不能代表什麽，我认为中国有很多优秀的作家，他们的优秀作品也可以被世界所认可，”他说。
“接下来我还是会将大部分精力放在新作品的创作上。我会继续努力，感谢大家。至于是否前去瑞典领奖，我会等待诺贝尔奖组委会的通知和安排。”（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
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