中国农业部：2024年主粮产量将达5.8亿吨 能实现口粮绝对安全

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京4月21日 - 中国农业部最近发布中国农业展望报告(2015-2024)指出，2024年，预计稻谷、小麦、玉米总播种面积将稳定在13.6亿亩以上，产量将达到5.8亿吨，总消费量预计为6亿吨，能够实现“谷物基本自给，口粮绝对安全”的粮食安全目标。
人民日报周二报导援引报告指出，展望期内，中国谷物将保持合理自给率，稻谷、小麦两个口粮品种口粮消费自给有余。报告并预测未来10年，中国谷物、油料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶类、水产品等主要农产品生产继续稳步发展。
“中国农业未来面临着食物消费结构加快转型升级、农业政策体系不断完善等有利条件，也面临着农业资源和生态环境的制约日益突出、农业生产结构优化不够和国内外农产品价格倒挂等重大挑战。”报告称。
报告并指出，与之相对应，中国主要农产品消费也将保持较快增长。展望期内，大米消费年均增长0.3%，小麦消费年均增长0.6%，玉米消费年均增长3.1%，2024年预计达到2.65亿吨。
同期，蔬菜、水果、禽蛋、奶制品、水产品等的消费需求都呈增加态势。其中饲料工业已跨过快速增长期，进入成熟期，“饱和式增长”将成为未来10年中国饲料市场的主基调。
此外，人民日报海外版亦援引中国农业展望报告称，到2024年，奶类、水产品产量将分别增长24%和19%；大豆进口将达到8,300万吨；蔬菜、水果等出口较2014年将分别增长20%和10%。
中国国务院总理李克强在今年的政府工作报告中称，今年粮食产量要稳定在1.1万亿斤（5.5亿吨）以上，保障粮食安全和主要农产品供给，并要扩大新型城镇化综合试点。（完）
(发稿 王蕾; 审校 李文科/杨淑祯)
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。