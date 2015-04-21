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中国财经 | 2015年 4月 21日 星期二 10:44 BJT

中国农业部：2024年主粮产量将达5.8亿吨 能实现口粮绝对安全

路透北京4月21日 - 中国农业部最近发布中国农业展望报告(2015-2024)指出，2024年，预计稻谷、小麦、玉米总播种面积将稳定在13.6亿亩以上，产量将达到5.8亿吨，总消费量预计为6亿吨，能够实现“谷物基本自给，口粮绝对安全”的粮食安全目标。

人民日报周二报导援引报告指出，展望期内，中国谷物将保持合理自给率，稻谷、小麦两个口粮品种口粮消费自给有余。报告并预测未来10年，中国谷物、油料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶类、水产品等主要农产品生产继续稳步发展。

“中国农业未来面临着食物消费结构加快转型升级、农业政策体系不断完善等有利条件，也面临着农业资源和生态环境的制约日益突出、农业生产结构优化不够和国内外农产品价格倒挂等重大挑战。”报告称。

报告并指出，与之相对应，中国主要农产品消费也将保持较快增长。展望期内，大米消费年均增长0.3%，小麦消费年均增长0.6%，玉米消费年均增长3.1%，2024年预计达到2.65亿吨。

同期，蔬菜、水果、禽蛋、奶制品、水产品等的消费需求都呈增加态势。其中饲料工业已跨过快速增长期，进入成熟期，“饱和式增长”将成为未来10年中国饲料市场的主基调。

此外，人民日报海外版亦援引中国农业展望报告称，到2024年，奶类、水产品产量将分别增长24%和19%；大豆进口将达到8,300万吨；蔬菜、水果等出口较2014年将分别增长20%和10%。

中国国务院总理李克强在今年的政府工作报告中称，今年粮食产量要稳定在1.1万亿斤（5.5亿吨）以上，保障粮食安全和主要农产品供给，并要扩大新型城镇化综合试点。（完）

(发稿 王蕾; 审校 李文科/杨淑祯)

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