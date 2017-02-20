摩拜单车新一轮融资获得淡马锡等金主参与

天合化工称被香港证监会勒令停牌 就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透北京2月20日 - 中国摩拜单车周一表示，已从新加坡国有投资机构淡马锡及对冲基金高瓴资本(Hillhouse Capital)为首的投资人筹得新一轮融资，2017年以来筹得的新资金总计超过3亿美元。摩拜单车为中国单车共享平台新创企业。
摩拜上个月表示，从多家投资者筹得2.15亿美元资金，包括腾讯(0700.HK)、美国华平投资集团及携程(CTRP.O)。
摩拜上个月也宣布获得富士康(鸿海)(2317.TW)一笔金额不详的投资，今年单车产量计划提高一倍至1,000万辆。
摩拜发言人拒绝证实最新投资金额。摩拜并未透露其估值。
摩拜是中国两家单车共享服务企业之一，自2016年年初以来已融资筹得数亿美元。
本月稍早摩拜证实，已在新加坡开设办事处，目前正考虑中国以外的市场。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。