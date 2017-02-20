摩拜单车新一轮融资获得淡马锡等金主参与

路透北京2月20日 - 中国摩拜单车周一表示，已从新加坡国有投资机构淡马锡及对冲基金高瓴资本(Hillhouse Capital)为首的投资人筹得新一轮融资，2017年以来筹得的新资金总计超过3亿美元。摩拜单车为中国单车共享平台新创企业。

摩拜上个月表示，从多家投资者筹得2.15亿美元资金，包括腾讯(0700.HK)、美国华平投资集团及携程(CTRP.O)。

摩拜上个月也宣布获得富士康(鸿海)(2317.TW)一笔金额不详的投资，今年单车产量计划提高一倍至1,000万辆。

摩拜发言人拒绝证实最新投资金额。摩拜并未透露其估值。

摩拜是中国两家单车共享服务企业之一，自2016年年初以来已融资筹得数亿美元。

本月稍早摩拜证实，已在新加坡开设办事处，目前正考虑中国以外的市场。(完)