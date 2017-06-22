摩拜单车宣布进入日本市场 今年底将进入全球200个城市

路透上海6月22日 - 中国智能共享单车企业--摩拜单车周四宣布进入日本市场，并已在福冈市成立摩拜单车日本分公司。这是继新加坡和英国之后，摩拜单车进入的第三个海外市场。

该公司新闻稿称，在此之前，摩拜单车已经进入海内外超过100个城市，今年底将拓展至全球200个城市。

摩拜单车联合创始人兼首席执行官（CEO）王晓峰表示，最近完成的融资，主要用途之一就是加速国际化进程，计划到2017年底服务全球200个城市，将出行智能解决方案带给全球更多用户。

本月稍早，摩拜单车获得新一轮超过6亿美元的融资，2017年以来累计融资超过10亿美元，创下行业最高纪录。

截至目前，摩拜单车已在全球投放超过500万辆智能共享单车，注册用户量逾1亿，每天提供超过2,000万次出行服务，是全球第一大互联网出行服务商。此外，通过每一辆摩拜单车上搭载的“北斗+GPS+格洛纳斯”三模卫星定位芯片和物联网通信芯片，摩拜单车已建成全球第一大移动物联网系统，每天产生超过5TB的出行大数据。

新闻稿称，摩拜单车综合运用物联网、云计算和大数据技术，打造了业内唯一的人工智能大数据平台--魔方。它不仅能够实时精准掌控每一辆单车的位置和状态，帮助运营团队实现精细化高效运维，还能够深度挖掘和分析时间、位置、天气、交通流量、出行特征等数百项变量，实现供需平衡预测、骑行趋势预测和智能化停放管理，并为城市管理和交通规划部门提供科学决策参考。（完）