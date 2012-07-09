手机应用携带广告愈发威胁用户隐私

路透7月9日电（记者 Tarmo Virki）---美国手机安全公司LookOut周一称，一些广告平台去年开始通过手机应用秘密收集用户联系方式或行踪，到目前为止全球受影响的手机可能已达8,000万部。

LookOut表示，携带侵略性广告的手机应用下载量超过8,000万次，问题正在扩大。该公司周一公布了首个行业指南，指出了应用开发者和广告商如何避免让消费者对侵略性广告产生担忧，以使这一规模80亿美元的行业免受剧烈冲击。

“侵略性广告比恶意应用普遍得多。这是现存最普遍的手机用户隐私问题。”LookOut联合创始人兼技术主管Kevin Mahaffey在接受路透采访时表示。

他拒绝指出哪些平台的侵略性广告最多，希望他们中的一些人能够根据新的指南指导实践。该指南包括公布详细的隐私政策，以及明确向消费者提供机会避免个人信息泄漏。

一些更具侵略性的广告平台在未经允许的情况下收集用户的邮件地址或电话号码，一些在用户桌面安装图标、追踪用户的行踪或将广告推送到通知栏。

“大多数广告平台并不具侵略性，但是少数广告平台则有些过火。”Mahaffey表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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