手机应用成移动广告增长关键--报告

路透伦敦4月20日电（记者 Georgina Prodhan）---据一份报告，随着智能手机应用程序成为媒体借助手机传播的主要方式，应用内广告正成为移动广告领域的关键增长因素。

研究公司Strategy Analytics称，在智能手机普及的美国与西欧，广告商在应用内广告方面的开支今年将超过移动版网站上的广告投入。

很多智能手机应用都免费，自苹果(AAPL.O)於2007年率先为iPhone发布应用商店App Store以来，应用带来的经济效应逐步显现。谷歌(GOOG.O)也有自己的应用商店，且发展势头良好。

开发者开发的应用涵盖从游戏到查看天气及歌曲识别等各种用途，最初，这些应用多数看起来似乎难以赚钱。

但现在，广告商正加大对这些应用的利用，以接触到应用使用者。Strategy Analytics预计，今年广告商在应用内广告上的支出将增至29亿美元，而消费者购买应用的支出则将达261亿美元。

今年全球应用下载量料将增长38%，达逾320亿次。

Strategy Analytics无线媒体战略负责人David MacQueen称：“广告商追寻眼球，因此，各公司在应用内广告上的支出超过移动网站的事实，明确表明应用对用户的大量活动有很强黏性。”（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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