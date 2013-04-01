修正：《科技产业焦点》手机即时通讯应用程序风靡年青一代，挑战Facebook地位

(修正内文第八段错置字词)

路透旧金山4月1日 - 创建个人资料。建立朋友网。分享照片、视频及音乐。

可能这听起来像是Facebook，不过数以亿计、精通科技产品的年轻人反而已经转向使用智能手机即时通讯应用程序，其所掀起的热潮席卷北美、亚洲和欧洲。

最热门的应用程序包括Kik和Whatsapp，这两个都是由北美的创业公司研发的产品。而亚洲市场则拥有Kakao Inc的KakaoTalk、NHN 的LINE和腾讯 的微信。

这些程序将文字信息和社交网络的元素结合在一起，让智能手机用户绕过无线运营商的短信服务，迅速交换短信、挑情图片和YouTube上的视频剪辑。用户还能建立起本为网页而设计的社交网络。

拥有10亿用户的Facebook ，仍是全球人气最旺的网站，随后其着重于发展移动平台，也成为最广为使用的智能手机应用。

不过在矽谷，投资者和行业内部人士称，未来几年即时通讯应用程序可能威胁Facebook的统治地位。较大的应用甚至开始出现“通吃平台”，可以支持第三方应用，比方说游戏。

诚然，新通讯程序的用户中很多仍在使用Facebook，说明目前没有迹象显示，Facebook失去对市场的统治。本周该公司举办的媒体活动上，将公布有关Android平台的消息，可能进一步整合Facebook消息的新版Android，或甚至可能推出Facebook品牌手机。

不过投资者称，那些有能力拿下即时通讯市场的企业，应该能够攻城掠地。

“真正的互动本质上是对话，”Google Ventures一合伙人Rich Miner称。“发消息打电话的人，要比使用社交网络的人多。如果一个企业主导了这一互动的替代品，显然大有可为。”

Facebook发言人拒绝对该文章进行评论。

纽卡斯尔15岁的中学生Jacob Robinson称，Facebook“真的开始失去优势。”他觉得自己通过Facebook与友人进行的互动没有实时聊天那么有趣。

设立于加拿大安大略省滑铁卢的Kik自2010年推出以来，已积累了4,000万名用户。加入竞争行列的矽谷企业包括Whatsapp和本月稍早推出的MessageMe。MessageMe已获得来自True Ventures和First Round Capital等种子阶段融资，推出第一周的下载量就达到100万份。

与此同时，亚洲企业推出了一些有史以来用户数增长最快的应用。腾讯的微信用户数高达4亿人，远超过推特(Twitter),也超过LINE和KakaoTalk，后两者的用户数分别为1.2亿和8,000万人。LINE和KakaoTalk都为进军美国市场做好了铺垫。

**网路使用习惯巨大转变**

即时通讯应用数量的增长反映了近几年网络使用的巨大转变，通过台式电脑上网点阅数量已见停滞，智能手机的使用和应用下载数量则激增。

Facebook执行长扎克伯格已公开表示Facebook是一家“移动公司”，以此强调公司业务的重点。去年，他斥资10亿美元收购目前仍相当火红的相片分享应用Instagram，Facebook也推出了自己的传讯应用，提供一整套智能手机交流工具。

不过，Facebook也被迫进行防御。今年早前，该公司停止与初创企业Snapchat的数据整合，之后开发了一个模仿Snapchat功能的新传讯工具Poke，通过此工具传递的讯息在阅览后会自动删除。Facebook还停止了与传讯应用MessageMe和Voxer的整合。

据知情人士称，Facebook亦聘请了平面设计师绘制表情和头像，模仿LINE等广受欢迎的亚洲应用程序的功能。

已站稳脚步的社交网络逐渐融合即时通讯功能，与此同时，这波新兴即时通讯程序也在寻求向社交网络平台扩张；社交网络平台支持多种功能，也让外部开发商有机会带来创新。

“对于社交网络而言，它们亲身验证过的方法就是先建立起一个网络，然后自主增加应用程序，再来向第三方开发商开放，” 初期创业投资公司SoftTech VC合伙人Charles Hudson说。

就拿韩国市场来说，总收入最高的10个Android程序中，有8个是以KakaoTalk为载体的游戏。腾讯也在去年11月宣布，将推出手机钱包功能，此后可通过微信支付货款。腾讯在中国还通过微信的定位数据来为潜在顾客展示其附近的商家优惠活动，从中盈利。

如果短信程序达到一定规模，它们形成的网络就能与Facebook的“社交图”匹敌。“社交图”就是用户人脉及活动网络，能够令信息和广告的传递目标变得更为明确。

现有的社交网络巨头也可能在这些草创公司中寻找猎物，Facebook已经表现出对此类并购的兴趣。

实际上，投资者已经开始搜寻类似2011年收购团体即时通讯应用程序交易那样或许有利可图的并购案。

First Round Capital合伙人Kent Goldman表示，长期来看，市场不太可能支持太多独立的即时通讯公司，因为就性质而言，规模越大实力就越大。