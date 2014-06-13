焦点：手机芯片企业采取非常规策略赢取业务

图为2014年2月24日巴塞罗那全球移动通讯大会现场，参观者经过高通公司的展厅。 REUTERS/Albert Gea

路透台北6月10日 - 智能手机企业的芯片供货商正采取非常规策略，帮助客户采购扬声器、摄像头等其他手机元件，以图在这个竞争日趋激烈的行业赢取更多业务。

智能手机芯片的需求正日渐增加，部分是因为低端但功能丰富型手机市场快速增长。这些芯片用于支持从声音识别到闪光摄影等功能。

随着手机制造商推出更多功能媲美此前高端产品的经济型手机，它们在将更多芯片整合到低端手机中时，需要控制成本。

厂商聚焦成本问题，也推动高通(Qualcomm)(QCOM.O)和联发科(2454.TW) 等芯片商之间的竞争升温。除了降价外，它们还为手机企业节省了寻找和测试元件的费用，例如，找到可以最大限度利用其声音和摄像芯片的扬声器和摄像头。

“过去，高通只提供芯片，由手机制造商来生产整个设备，”高通产品管理部门高级主管David Tokunaga向路透表示，“现在，我们提供整个硬件系统，便于客户对想要的元件即插即用。”

据一位分析师称，联发科通过提供芯片、硬件甚至手机设计方案，占据了中国智能手机芯片市场的半壁江山。研究机构IDC称，在该市场，今年第一季售出的全部手机中，有将近70%的售价低于150美元。

“联发科为客户准备好了所有元件，制造商只需要把手机组装起来就行了，”永丰金证券分析师Sherman Shang表示。

作为全球最大的智能手机芯片商，高通在中国的日子更加艰难。中国占全球手机销量的三分之一。

高通近期公布季度营收增幅为四年来最低，部分由于智能手机的增长转向新兴经济体的低端市场。

该公司自此开始透过模仿高端功能来切入竞争。其开发了一种音频技术，高通的一位高管将其称为“穷人的杜比音响”；这种技术可以避免音响专业公司杜比实验室(DLB.N)授权同等技术而造成的昂贵成本。

联发科技董事长蔡明介近期在接受采访时称，“今天的高性能手机很快将成为明天的标准手机，”指出需求增长转向廉价但功能丰富的手机。

芯片设计企业ARM HoldingsARM.L执行长Simon Segars称，截至2018年底，150美元以下智能手机的全球出货量可能每年增长17%。

他称，相较之下，价格在150至300美元的手机出货量每年增长14%，300美元以上手机出货量仅将增长4%。

**渗漏效应**

由于低端手机的销售和规格交替增长，苹果(AAPL.O)iPhone等高价手机将开始失去对中国小米等廉价智能手机的技术优势。

“智能手机市场正转变为像电视那样的市场，”联发科负责智能手机的资深副总裁朱尚祖称，“如果你遮盖电视机上的商标，真的说不出有什么区别。智能手机变得越来越像。”

但并不是每项功能都注定要往下渗漏。像指纹感应等一些功能，不仅因为技术约束在可预见的将来价格居高不下，而且面临着持怀疑态度并快速变化的消费群。

“要看看谁会买那些入门级手机，主要是发展中国家的客户，”ARM的Segars称，“出于文化或其他原因，这些客户的品味肯定不同。”(完)

(编译 朱晓军/于春红; 审校 徐文焰/王洋)

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