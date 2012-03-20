苹果移动平台更受应用开发者青睐

路透多伦多3月20日电（记者 Alastair Sharp）---Appcelerator和国际数据公司（IDC）共同进行的一项季度调查显示，苹果作为最受应用开发者欢迎的移动平台地位更加巩固，而谷歌的安卓(Android)地位下降，Research In Motion旗下平台的地位则再次大幅下滑。该调查可能释放出移动设备销售趋势的信号。

调查显示，尽管搭载谷歌Android系统的产品销量大增，Android受开发者欢迎的程度却在下降。

Appcelerator分析师Mike King指出，众多硬件生产商在其移动产品中不同方式使用Android平台，导致平台混乱，而苹果的平台则仅由iPhone和iPad使用。

“平台混乱是开发者兴趣下降的原因，谷歌看起来无法进行控制。”King说道。

调查还发现，应用开发者预计，谷歌产品庞大的用户群将帮助其新的社交媒体平台最终赶上Facebook。

受访开发者约2,200人，约38%来自欧洲，34%来自北美、其余28%来自其他地区。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。