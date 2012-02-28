高通等联手推新移动平台 可大幅降低低端智能手机价格

路透巴塞罗那2月27日电（欧洲科技记者 Tarmo Virki）---由世界第一大移动通信芯片组供应商高通(QCOM.O)等组建的行业联盟周一将展示一项基於互联网、可令智能手机变得更便宜的免费新技术，这会令智能手机软件市场的竞争加剧。

电信运营商Telefonica(TEF.MC)、高通和火狐浏览器创始者--MozillaFoundation去年开始合作开发这一新的移动通信平台，并会在巴塞罗那举行的移动世界大会（MWC）上展示可运行这一平台的设备。

新平台融合了HTML5和一些Linux技术核心元素，使得智能手机无需搭载独立的操作系统，加快推出新款智能手机的速度。HTML5是广受青睐的移动浏览器内容的优先标准。

Mozilla产品副总裁Jay Sullivan向路透表示：“如果你眼下正在做安卓(Android)手机，那只需几天时间你就能推出新机型。”

应用於智能手机的这一新平台可减少传统操作系统中一些层面，可降低对智能手机处理器的要求，其设备组件成本也可随之降低。

Telefonica数字业务的产品研发创新主任Carlos Domingo称，新平台将於今年下半年面市，采用这一平台的智能手机的价格可以远远低於低端的安卓手机。

“这是将智能手机推向大众用户的途径之一，”他说。

谷歌(GOOG.O)的安卓平台和苹果(AAPL.O)一直是智能手机市场的霸主，RIM RIM.TO、微软(MSFT.O)及三星的Bada系统也在该市场占一席之地。

过去几年，该行业的许多平台因未能赢得开发者和手机制造商的足够支持而纷纷陨落，当中包括LiMo、Palm的WebOS和诺基亚NOK1V.HE的塞班（Symbian）平台。

无线咨询公司CCS Insight的分析师Geoff Blaber称，“新平台同样面临能否获得广泛且大量行业支持的问题。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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