年底购物季临近 全球消费者更青睐苹果产品

路透巴黎/帕罗奥图12月12日 - 因投资者担忧竞争加剧，苹果(AAPL.O)股价下跌。但是店铺访问和对全球10个城市智能手机与平板用户的调查显示，消费者并不悲观。

路透对悉尼、西雅图、帕罗奥图、上海、班加罗尔、新加坡、巴黎、伦敦、墨西哥城和波士顿的70多名顾客进行了调查。

上周苹果店铺和零售商很繁忙，而微软(MSFT.O)在美国推广Windows 8和Surface平板电脑的店铺则是另一番景象。

三星电子(005930.KS)看起来营销攻势很猛，大城市的零售店内布满Galaxy和其他产品的广告，很多店铺内还有大幅陈列。消费者注意到了这种情况，但是受访者中，只有新加坡和班加罗尔的多数消费者将三星作为首选。

在零售大战的前线几乎看不到诺基亚NOK1V.HE的身影。同时也很难寻觅亚马逊(AMZN.O)Kindle的身影，尽管这可能反映亚马逊专注在线销售。

苹果和竞争对手的角力体现在陈列、广告和动员员工等方面，试图赢得将在未来几周蜂拥至商场的全球消费者。

在欧洲、亚洲和美国的消费者权衡换成其他品牌产品的优劣时，对苹果产品的忠诚度看起来成为了第一道防线。

消费者表示，继续购买iPhone和iPad的原因包括现有的iTunes音乐和视频服务以及苹果产品简单和易于使用的传统特点。

“我刚刚教会了我波斯祖母如何使用iPhone。她77岁了，不会讲英语。Windows个人电脑按键太多了，很容易让人一头雾水。我让父母使用苹果的iPhone、Mac电脑和iPad，”27岁Soheil Arzang说道。他是加州一名法律专业的学生。

Arzang称，他的父亲“以前去百思买，但现在会说‘我们去苹果店吧’”。

在巴黎，现年62岁的摄影师Max Cevenne近期iPad刚刚被盗，他向一名销售人员咨询有关三星平板电脑Galaxy的事情。

他表示：“三星吸引我的原因是拥有SD（存储）卡，可用的软件和硬件更加灵活。但是我最终可能还会选择iPad，因为我已经在使用其他的苹果产品，这样可能更简单。”

在伦敦，Joanna Sargent目光扫过了亚马逊的Kindle Fire，但是她已经给儿子们买了三个iPad Mini，因此表示或继续购买熟悉的苹果产品。

“我想过购买一个其他品牌的平板电脑，但是尽管价格便宜，所有东西都得再买，比如音乐，这些费用也得考虑，”她说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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