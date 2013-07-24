移动互联网的明天属于亚洲

图为上海街头，一名行人在低头看iPhone手机。 REUTERS/Carlos Barria

记者 Jeremy Wagstaff/李千仪 编译 王洋/王冠中

路透新加坡7月23日 - 在经历了五年的高速增长之后，高端智能手机市场进入瓶颈期。随着增长转向以亚洲为主的新兴市场，这个容纳了电信运营商、手机制造商和内容提供商的规模达2万亿美元的行业，正在摩拳擦掌，以迎接下一个更为动荡的时期。

尽管运营商补贴帮助推动了成熟市场的高端设备销售，但新的增长篇章将由新兴市场来谱写。在这个市场中，注重节约的用户需要更为廉价的设备，以及更为经济的服务。

根据国际电信联盟(International Telecommunications Union)的数据，今年发展中国家的手机上网用户数量将首度超过发达国家，该数字自2007年以来增长了27倍，相比之下发达国家则仅仅增长了三倍。

移动广告商Flurry Inc的高管Mary Ellen Gordon说：“移动生态圈的重心可能会从美国和西欧转移到亚洲。”

对于苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等厂商来说，这种转变对利润率构成了挑战。这两家公司加在一起卖出了全球一半的智能手机，他们均在本周公布业绩。

浏览全球智能手机图表，请点选(r.reuters.com/tez79t)

三星已表示，其第二季营业利润将低于预估，因对高端智能手机的需求放缓。而消息人士称，苹果也在研究较低价的iPhone机型，并搭配不同的颜色，以打入更广大的用户群。

两公司均未面临任何形式的危机。但产业专家称，成熟市场中许多用户都已拥有智能手机。欧洲1-3月智能手机出货较上年同期成长12%，为国际数据公司(IDC)自2004年开始追踪移动(行动)市场以来最小增幅。

**亚洲为主要推动力**

新的移动用户大多会来自亚太地区。ITU预期，该地区的移动网路用户数量会在今年超越欧洲和美洲的总合。而且还有许多成长的空间，亚洲每100人中只有不到23人是移动网络使用者，而欧洲为67人，美洲为48人。

“亚洲将是未来20年的全球成长的推动力，”美国数位广告公司Exponential Interactive旗下Appsnack的亚洲主管Scott Lee称。

问题在于，这种成长大多将来自于价格比发达市场最多差10倍的低价设备。eFusion Investment的投资经理Frederick Wong称，较便宜的零件、简单迅速连接谷歌(GOOG.O)最新的Android操作系统、来自晶片制造商的参考设计、以及晶片组本身价格下滑，带动了这一趋势。

中国成了智能手机厂商攻城掠地的重要战场。中国是全球最大的移动通讯市场，全国10亿用户中仅有约五分之一使用3G网络。

然而，每项利基产品在中国当地都有其对应的竞争者，且价格低廉许多。而这对大型厂商带来了麻烦。

“我们的目标是要在市场上取得领导地位，”联想集团(0992.HK)首席财务官黄伟明近期向路透表示。“仅打进某个特定价格区块，不会让我们达到该目标。”

全球第二大移动通讯市场--印度的价格竞争更加激烈，BitChemy Ventures的分析师Sameer Singh称，印度低阶Android手机的价格过去一年来腰斩至约50美元，而明年价格料再降20美元。

随着价格下滑，也会有更多用户加入使用智能移动设备的行列。eMarketer估计，从现在到2017年，新增的智能手机用户将有超过28%来自中国和印度。印度智能手机用户在全球的占比将提高两倍。

**脱离高阶区块**

这对现有厂商已是很大的挑战。三星在高阶和低阶市场都受到打压。而低阶市场部分对手厂商表示，他们每季都在调降部分机型的价格，还有对手则是透过功能类似但价格较低的机型，与三星在高阶市场竞争。

跌价的不只有手机，平板电脑价格下滑的速度更快，Sameer Singh表示，这在该地去创造出“全新一类的网路使用者”。

根据GfK的数据，菲律宾平板电脑需求过去一年来成长了三倍，而东南亚地区平板电脑价格在同一时间内下滑了25%。

网路电话和传讯服务商Viber的执行长Talmon Marco称，从一般手机转换到最基本款的智能手机，就像是“从一辆很好的脚踏车换成一台漏油的旧汽车。花几天的时间，你还是能从纽约开着旧汽车来到芝加哥，这是骑脚踏车办不到的。”

Marco称，不管硬体和连线的品质为何，智能手机和平板电脑在骨子里都是相同的，有着类似的使用者介面、应用程式和网路商店连结，而这些都可以刺激使用率。

“只要用户转移至智能手机，使用率就会升高，不管是什么样的智能手机，”他说。Viber在越南、巴基斯坦、缅甸和许多非洲国家都出现极为快速的成长和极高的使用率。

**网路瓶颈**

让这些服务提供者意外的是，即使网路品质很糟糕，用户增加的速度还是很快。

然而，瓶颈仍在。

网络覆盖率不佳，以及3G服务价格相对高昂，也让许多使用者裹足不前。根据市场研究机构Euromonitor，去年中国售出的行动电话中，有62%是智能手机，但仅有16%的用户采用移动网络。

这迫使移动通讯商祭出高额补贴来吸引用户，但也压低了利润。

新加坡网路流量分析公司comScore的分析师Joe Nguyen称，随着产业成熟，手机和平板电脑制造商将须接受更低的利润和更低的价格。

“和个人电脑一样，到最后这些移动设备都会变成日常用品。”(完)

(译文审校 李爽/杜明霞/石冠兰)

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