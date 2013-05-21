前诺基亚团队另起炉灶推出首款智能手机

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基5月20日 - 一个由前诺基亚 软件工程师组成的团队另起炉灶，周一推出其第一款智能手机，旨在证明老东家放弃自身技术、转而采用微软的移动操作系统是个错误。

Jolla是前诺基亚MeeGo系统团队的工程师组建的新公司，诺基亚2011年决定采用微软的Windows Phone操作系统，其MeeGo研发团队被关闭。

Jolla目前拥有约70名员工，获得了1,100万欧元(1,411万美元)的风险投资，而像他们这种初创公司要想杀入智能手机市场面临不小的障碍。据行业研究机构IDC的统计数据显示，谷歌的安卓系统(Android)和苹果的iOS系统目前占据了智能手机市场约92%的份额。

微软的Windows Phone系统和黑莓的黑莓系统(BlackBerry OS)远远落后于两大领头羊，目前的市场份额分别为3%左右。

Jolla董事长Antti Saarnio称，Jolla系统的开放性，使得用户可以下载安卓应用，令该系统独树一帜。

新款Jolla手机售价399欧元(510美元)，运行基于MeeGo的旗鱼(Sailfish)系统，可以兼容Android应用，在这一点与老东家诺基亚有着鲜明区别。

该款手机配置4.5英寸显示屏和800万像素摄像头。Jolla公司宣布，该手机将在第四季上市，将主打亚洲市场。”(完)

编译：王燕焜 发稿：张家伟 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。