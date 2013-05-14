诺基亚一季度市场份额同比下滑近五个百分点--Gartner

路透伦敦5月14日 - 研究公司Gartner周二称，一季度诺基亚NOK1V.HE市场份额同比流失近五个百分点。

今年一季度，全球手机销量增长0.7%，主要受智能手机需求和亚太地区销售强劲增长带动。亚太地区手机销售强劲增长，协助抵消了其他地区销售疲软的影响。

三星(005930.KS)一季度市场份额仍排第一，占到23.6%；紧随其后的是诺基亚和苹果(AAPL.O)，市场份额分别为14.8%和9%。去年同期，诺基亚的市场份额为19.7%。

三星一季度手机销量同比增长13%，苹果手机销量同比增长16%，诺基亚手机销量同比则下降24%。

“2013年一季度，诺基亚手机市场份额下滑4.9个百分点，主要归因于功能型手机销量锐减，”Gartner在季度行业报告中称。

“尽管诺基亚Windows手机的销售情况持续改善，销量达到510万部，但该公司智能手机业务仍未出现高速增长。2013年一季度，诺基亚在智能手机市场的排名已从去年四季度的第八降至第十。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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