诺基亚第二季手机销售低于市场预测

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透赫尔辛基7月18日 - 诺基亚NOK1V.HE第二季手机销售低于预期，显示距离收复遭对手夺走的市场份额还很遥远。
诺基亚公布第二季销售740万支Lumia智能手机，较第一季成长32%，但低于路透调查分析师预测的810万支。
诺基亚第二季的一般手机销售量为5,370万支，亦低于市场预估的5,620万支。
诺基亚现金准备41亿欧元，大致符合市场预测。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透马德里4月3日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。