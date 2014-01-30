工信部向第二批八家民企发放移动通信转售业务试点批文

路透北京1月30日 -中国工业和信息化部周三公告称，向包括苏宁云商(002024.SZ)、北京国美电器有限公司、三五互联(300051.SZ)和爱施德(002416.SZ)等八家民营企业发放了第二批移动通信转售业务试点批文。至此，共有19家民企获准试点该项业务。

刊登在工信部网站的公告显示上述企业还包括：苏州蜗牛数字科技股份有限公司、中期集团有限公司、长江时代通信股份有限公司、远特（北京）通信技术有限公司。

移动通信转售业务是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。工信部于去年5月正式展开移动通信转售业务试点工作。