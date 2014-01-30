版本:
中国
中国财经 | 2014年 1月 30日 星期四 09:14 BJT

工信部向第二批八家民企发放移动通信转售业务试点批文

路透北京1月30日 -中国工业和信息化部周三公告称，向包括苏宁云商(002024.SZ)、北京国美电器有限公司、三五互联(300051.SZ)和爱施德(002416.SZ)等八家民营企业发放了第二批移动通信转售业务试点批文。至此，共有19家民企获准试点该项业务。

刊登在工信部网站的公告显示上述企业还包括：苏州蜗牛数字科技股份有限公司、中期集团有限公司、长江时代通信股份有限公司、远特（北京）通信技术有限公司。

移动通信转售业务是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。工信部于去年5月正式展开移动通信转售业务试点工作。

工信部此前批准北京迪信通通信服务有限公司、北京北纬通信科技股份有限公司(002148.SZ)等首批11家民营企业试点运行移动通信转售业务，以鼓励和引导民间资本进入电信领域，推进电信运营体制改革。(完)

欲浏览更多内容，请点选工信部网站 here

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐