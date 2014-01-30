工信部向第二批八家民企发放移动通信转售业务试点批文

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透北京1月30日 -中国工业和信息化部周三公告称，向包括苏宁云商(002024.SZ)、北京国美电器有限公司、三五互联(300051.SZ)和爱施德(002416.SZ)等八家民营企业发放了第二批移动通信转售业务试点批文。至此，共有19家民企获准试点该项业务。
刊登在工信部网站的公告显示上述企业还包括：苏州蜗牛数字科技股份有限公司、中期集团有限公司、长江时代通信股份有限公司、远特（北京）通信技术有限公司。
移动通信转售业务是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。工信部于去年5月正式展开移动通信转售业务试点工作。
工信部此前批准北京迪信通通信服务有限公司、北京北纬通信科技股份有限公司(002148.SZ)等首批11家民营企业试点运行移动通信转售业务，以鼓励和引导民间资本进入电信领域，推进电信运营体制改革。(完)
欲浏览更多内容，请点选工信部网站 here
(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。