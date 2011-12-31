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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 31日 星期六 09:49 BJT

智能手机逐渐成黑客攻击主要目标

在电脑安全面临的威胁日益增多之际，长期以来一直被认为安全的手机，也变成黑客的主要目标，令企业IT部门越来越担忧。美国市场研究公司Vaxa Inc主管纳塔什称，"随着企业数据访问、个人财务管理及在线购物等智能手机交易涉及金额越来越高，手机安全已经成为一大隐患。"路透

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