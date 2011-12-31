智能手机逐渐成黑客攻击主要目标

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透柏林13月30日电（记者 Tarmo Virki）---在电脑安全面临的威胁日益增多之际，长期以来一直被认为安全的手机，也变成黑客的主要目标，令企业IT部门越来越担忧。
尽管首款手机病毒早在2004年6月就出现了，但因市场规模相对较小，来自黑客的风险一直有限。
但随着智能手机的流行，市场规模今年已经超越电脑市场，加上开源的谷歌安卓（Android）系统在市场占主导地位，这种情况近期发生了变化。
允许顾客刷下手机就能付款的移动支付的兴起，正引起黑客和数据窃贼的关注。
美国市场研究公司Vaxa Inc主管纳塔什（Steven Nathasingh）称，"随着企业数据访问、个人财务管理及在线购物等智能手机交易涉及金额越来越高，手机安全已经成为一大隐患。"
根据市场研究公司Juniper Research，大部分消费者都没有对他们的智能手机采取保护措施，仅有不足5%的智能手机和平板电脑安装了安全软件。
信息安全公司Cryptzone执行长达文（Peter Davin）称："随着越来越多的移动设备在使用者不知情的情况下被入侵，身份盗窃及个人财务损失风险正在加剧。"（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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