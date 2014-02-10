《分析》台湾联发科在美国拓展势力，直捣高通大本营

部分分析师预期，在美国市场，随着运营商之间的价格战今年料加剧，中档手机将逐渐受到青睐。

Evercore分析师Patrick Wang表示，联发科在中国乃至全球挺进中档手机市场，加上有效的成本控制举措，可能在未来两年，将2013年18%的营业利润率再提高4个百分点。

与竞争对手一样，联发科急于推出基于长期演进技术(Long Term Evolution，LTE)的无线芯片(晶片)。LTE已经成为美国手机标配，而且全球其他地区也在慢慢引入这种技术。

迄今为止，高通在LTE方面占据主导，其竞争对手由于技术困难延误推出LTE芯片。这导致各手机制造商渴望LTE市场出现一个针对高通的有力对手。

“高通在LTE市场的份额达90%以上，这让很多原厂委托代工(OEM)厂商感到不适...仅仅这一点就能为排名第二的LTE业者创造机会，问题是谁将是这个第二名？”IDC分析师Les Santiago表示。

高通称，对手低估了制造适用于不同运营商网络的LTE芯片的挑战。高通已经生产了四代LTE产品，比联发科和其他对手都要领先得多。

“我们将观察这种产品出现时会发生什么情况...我们相信我们具有性能优势。”高通资深市场主管Peter Carson在提到对手的LTE产品计划时表示。(完)