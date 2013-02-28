新兴市场智能手机份额争夺战爆发 中国企业优势明显

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴塞罗纳2月27日 - 发展中国家下一10亿人口对互联网的接入，将主要通过智能手机实现，而在这一趋势引发的战争中，相对于市场领军者三星和苹果，华为和中兴通讯等中国低价手机制造商将占据优势。
在新兴市场，固话网络通常比较薄弱，而建造新的网络造价昂贵，从而令智能手机变成上网的一种重要方式，并提振经济增长。
从尼日利亚到印度尼西亚等市场的消费者，他们都渴望能像欧美消费者一样，能够随时发微博、看视频。
对于智能手机制造商而言，挑战则是供应具备这些功能、同时当地居民又负担得起的设备。
印度移动运营商Bharti Airtel 首席执行官Manoj Kohli称，新兴市场的消费者将会跳过基本型手机，直接购买智能手机，但智能手机的价格不会很快降下来。
“发展中国家的人们正直接迈入移动互联网（时代），”他在巴塞罗纳移动世界大会（MWC）发表主题演讲时说。
对于低价智能手机的聚焦，可能会加大市场领军者苹果 及三星 等面临的挑战，这二者分别因高端的iPhone和Galaxy S3等机型而闻名。
个人电脑（PC）厂商联想 ，凭借几乎只专注于国内市场的努力，已悄然成为全球第五大智能手机制造商。
如今，该公司正在向印度尼西亚、印度、俄罗斯市场拓展业务，以吸引这些市场日益壮大的中产阶级。
华为和中兴通讯 则通过在其售价约100美元的智能手机上配备触摸屏、快速处理器以及性能更佳的摄像头，逐渐打造市场份额版图。
新兴市场似乎蕴藏着巨大的机会。
根据研究公司Informa，2012年只有4%的非洲人有智能手机，亚太地区发展中国家拥有智能手机的人数比例稍高一些，为11%。相比之下，北美拥有智能手机的人数比例最高，达47%。
CCS Insight的研究主管伍德（Ben Wood）称，包括TCL在内的中国智能手机厂商，已经引起三星的担忧。三星在中国智能手机市场占主导地位。
“如果三星感到担忧，可以想象诺基亚则会感到恐慌，”他说道。“中国的这些企业可在中国市场找到充足的需求，来维持推进国际业务所需的销量和资金。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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