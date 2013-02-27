韩国电信运营商提醒欧洲同行警惕4G“魔咒”

路透巴塞罗那2月26日（记者 Kate Holton/Leila Abboud） - 韩国电信业高管对长期嫉妒韩国电信市场高度发达的欧洲同行表示：不要轻易许愿。

韩国是全球电信网络最发达的国家，该国5,000万移动用户中有30%在使用超高速网络服务，这让许多欧洲运营商在推出自己的LTE（4G）网络前获得激励。

但是，韩国最大的电信运营商SK Telecom(017670.KS)和排名第二的运营商KT Corp(030200.KS)对路透表示，尽管18个月前推出的4G网络有利于消费者，他们仍很难从4G网络上赚钱。

“欧洲同行抱怨，数据爆炸式增长的情况并未发生。”KT Corp负责人Suk-Chae Lee周二在世界移动通信大会期间对路透说道。

“韩国用户对数据很疯狂，需求达到前所未有的水平，以至于我们无法满足。但问题是用户不愿为数据支付足够的金钱。因此，根本问题是，我们能从中赚钱吗？”

SK Telecom首席技术官Jae W Byun在接受采访时说道：“数据流量增加，但是营收并不一定增加。与3G网络相比，平均每个用户的营收增加约13美元。这很不错，但或许不足以抵消建设LTE所需的巨大投资。”

Byun还表示，SK预计4G用户比例年底将从目前的30%增至60%，该业务获利水平将会得到改善。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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