诺基亚推出售价15欧元手机

路透巴塞罗纳2月25日(记者 Paul Sandle) - 诺基亚NOK1V.HE推出了售价为15欧元(20美元)的手机，以加强其在基本型手机市场中的地位。在专注于研发高价智能手机的过程中，诺基亚丢失了基本型手机市场的一些份额。

诺基亚还推出了售价为65欧元、可接入互联网的手机以及Lumia智能手机的低价版，填补了其产品在高端Lumia手机和Asha功能型手机之间的空白。

诺基亚希望新手机助其在新兴市场推动销量增长，重获在低端手机市场中的坚实地位。2012年，基本型手机的销售下滑逾20%，至94亿欧元。

诺基亚CEO斯蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)在巴塞罗纳移动世界大会上表示：“这是我们参与竞争的关键策略之一，特别是在像中国这样的国家。”

“市场有大量的便宜且基本上没什么差别的手机。我们认为，我们必须针对不同价位提供一些不同（特性）。”

他表示，入门级诺基亚105针对的是南美、非洲、俄罗斯和亚太地区市场的首次购买者。配有彩色屏幕的诺基亚105也是该公司有史以来售价最低的手机。

这款手机说明，曾经是手机领域无可争议霸主的诺基亚，现在正试图应对低端手机市场中华为和中兴通讯等带来的日益激烈的竞争。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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