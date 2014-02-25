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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 15:13 BJT

三星电子发布Galaxy S5智能手机及两款智能穿戴设备

路透西班牙巴塞罗那2月24日 - 三星电子 周一发布了Galaxy S5智能手机以及两款智能手表Gear 2和Gear Fit。这表明电子产品领域的创新正在从手部移向腕部。

此前，三星电子已经推出Galaxy Gear智能手表，索尼 和华为也随后跟进。

三星电子IT和移动通讯部门执行长申宗均(JK Shin)表示，这些电子设备旨在让运动领域消费者的生活变得更加便利，而不是为了炫耀。

他对三星电子员工、合作伙伴和巴塞罗那的媒体表示：“我们的消费者不想要吸引眼球的技术或者特别复杂的技术。”

他说，消费者想要漂亮的设计，更好的相机，更快网络连接和有助于他们保持健康的科技。

三星Gear 2智能手表搭载Tizen系统，而非谷歌的安卓系统。这款手表可监测配戴者的心率。这一功能广泛应用于健康和健身应用软件(APP)。

三星Gear Fit也瞄准了健康领域，和Galaxy S5一样都配备了心率监测设备。s5还是首款支持心率监测功能的智能手机。

三星电子称，Galaxy S5的屏幕达到5.1英寸，比之前的Galaxy系列手机的屏幕略大，拍照功能也有提升，防尘防水能力得到提升。Galaxy S5将于4月份上市。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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