智能手机对决从高端蔓延至低端市场

2014年2月25日在波黑拍到的一名男子手持诺基亚Lumia 820手机拍摄诺基亚与安卓图片合成背景的图片。 REUTERS/Dado Ruvic

路透巴塞罗那2月26日(记者 Eric Auchard/Paul Sandle) -手机行业目前正瞄准100美元以下低端智能机的增长需求，因高端智能机市场已经饱和，但不是所有的智能机厂商都有能力或有意愿往低端市场发展。

本周在巴塞罗那举行的世界移动通讯大会(Mobile WorldCongress)中主要的话题不再围绕新款大屏高端手机，取而代之的是新款的入门级智能手机。分析师称，入门级智能手机现在代表了该行业实现增长的最大希望。

CCS Insight行业分析师Ben Wood表示：“所有的手机现在看起来都差不多。”

他说：“三星(005930.KS)、苹果(AAPL.O)和诺基亚NOK1V.HE等品牌标新立异的难度越来越大。”

市场研究机构国际数据公司(IDC)周三称，今年全球智能手机出货增幅将大幅下降，成长放缓趋势将延续至2018年，手机平均售价大幅下滑，因需求转至中国和其他发展中国家。

如今，手机制造商的目光转向发展新款低成本智能手机，这种手机具备现有高端智能手机的部分功能，售价在100美元左右。

这一市场的领跑者是中国手机制造商，他们中有些拥有国际知名度，有些可能仅陷于中国本土民众所知，但他们均在获取技术和设计专长方面取得了巨大进步，这让他们有能力在不牺牲质量的前提下降低成本。

Ben Wood表示，迄今最大的赢家看似是华为，联想(0992.HK)和TCL2618.HK，还有金立、Oppo和酷派等小众手机品牌，后者有望在未来几年成为国际大品牌。

不过所有这些中国厂商都是因为拥有中国这个主场优势，因为中国是世界上最大的手机市场。

这种变化前景已经迫使诺基亚采用安卓系统，以进入低端智能手机市场。

诺基亚执行长斯蒂芬·埃洛普(StephenElop)称，100美元左右的智能机是个巨大的机会，这一市场现在的增速是其它市场的五倍。

诺基亚在本届移动大会中推出了售价89欧元（120美元）的Nokia X低端智能机。

Wood表示，诺基亚此举充分说明了整个行业感受到的压力。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。