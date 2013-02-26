华为与中兴向全球一线手机品牌冲刺

路透巴塞罗纳2月25日（记者 Paul Sandle） - 几年前在普通消费者中还并不广为人知的中国华为，如今与另一家中国企业中兴通讯(000063.SZ)成为在智能手机市场追赶苹果(AAPL.O)和三星(009150.KS)的领军者。

华为在巴塞罗纳发布了新款旗舰智能手机Ascend P2，这款手机的网络连接速度号称可达到每秒150MB，是目前市场上下载速度最快的手机。华为2012年的智能手机销量为3,200万部，较2011年增长60%。

根据市场研究公司IDC，去年第四季度华为智能手机销量在全球排名第三，排名第四和第五的分别是索尼(6758.T)和中兴通讯。三星和苹果的销量仍是遥遥领先，在智能手机市场占半壁江山。

华为终端CEO万飚称，Ascend P2更快的下载速度，对于像日本等国家的4G用户而言意义重大。

Ascend P2还搭载了利用华为网络业务专长研发的省电技术。万飚称，这项省电技术让Ascend P2在运行谷歌(GOOG.O)安卓（Android）软件的高端智能手机中脱颖而出。

万飚周一接受采访时称，华为的目标是推出超过iPhone和三星的全球最好智能手机，希望市占率位居全球三甲。

华为称，Ascend P2将在今年二季度上市，售价为399欧元，较竞争对手旗舰智能手机的售价低出很多。

万飚称，华为仍处于在消费者中树立品牌地位的阶段，因此该公司手机无法吸引网络运营商的高额补贴。

Gartner分析师Carolina Milanesi称，Ascend P2是华为向前迈出的重要一步，显示出该公司的重点放在对消费者而言最为重要的方面，比如速度、出色的显示屏以及续航能力等。

中兴通讯同样也是雄心勃勃。该公司周一称，预计其今年智能手机营收将增长30%。

“我们觉得自己还不是一线品牌，我们视自己为二线参与者，可与HTC、索尼和摩托罗拉比肩，”该公司移动通讯业务主管何士友接受采访时通过翻译说道。“我们必须锐意进取。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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