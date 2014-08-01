智能手机管理缺陷让大多数用户面临风险

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳7月31日 - 安全研究人员本周表示，当前智能手机面临的两大威胁可能会让全球90%的智能手机用户遭遇密码和数据被窃、甚至黑客完全掌控手机的风险。
威胁之一是，苹果 、谷歌 安卓以及黑莓 等智能手机的制造商执行模糊的行业标准。该标准负责控制从网络接入到用户识别在内的一切活动如何接受管理。
网络安全公司Accuvant的手机研究人员Mathew Solnik在接受路透电话采访时表示，这种风险可能会让攻击者远程控制手机，安装恶意软件、访问数据并运行智能手机上的应用等。
另一项威胁是旧金山Bluebox Security的研究人员发现的，可影响至多四分之三运行较早版本安卓软件的手机。
Bluebox Security称，这个被称为“Fake ID”的漏洞可让恶意应用程序骗过安卓设备上运行的Adobe、谷歌以及其他公司的信任软件，而用户却得不到任何通知。
Bluebox在声明中表示：“基本上，任何依赖验证签名链的安卓应用程序都会受到这一漏洞影响。”
路透无法独立核实这些风险。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五