2012年全球手机销量下滑--Gartner

IBM与中国万达将设立合资企业 中国企业提供云服务
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透伦敦2月13日 - 咨询公司Gartner周三表示，2012年全球手机销量自2009年来首次出现下降。
“严峻的经济形势，消费者偏好改变以及激烈的市场竞争影响了全球手机市场，”Gartner分析师Anshul Gupta周三表示。
以三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)为主导的智能手机销量继续增长，Gupta表示，并称智能手机有望在今年首次占领整个手机市场的半壁江山。
Gartner表示，2012年面向终端用户的手机销量为17.5亿部，下滑1.7%。三星与苹果继续主导市场，三星2012年销量为3.85亿部，其中53.5%为智能手机；而苹果在该年度智能手机销量为1.3亿部。
第四季度苹果与三星在智能手机市场占有率合计为52%，高于第三季度的46%。
Gartner称，中国的华为(002502.SZ)在第四季度首次闯入智能手机销量榜三甲，2012年销售给终端用户的智能手机总量为2,720万部，较上年增长74%。(完)
编译：辛毅 发稿：王凤昌
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