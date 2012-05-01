知名经理人莫比尔斯称印度新税则不当 中国政改压力大

路透首尔5月1日电---坦伯顿(Templeton)新兴市场基金经理人莫比尔斯(Mark Mobius)表示,印度做为投资去处的魅力正在下滑,因其政策有明显的错误,且该国信用评等若遭到调降,股价将跌.

"印度政府推出许多重大错误政策.最严重的就是回溯课税的构想."莫比尔斯在巴哈马群岛接受路透电话访问时表示.

印度为了对间接投资课税及打击逃税问题提出两项新规定,引发外资疑虑.

第一项规定就是赋予印度对资产间接移转进行回溯性课税.其次则是利用防止逃税一般规定(General Anti-Avoidance Rule, GAAR)来向逃漏税者施压,要求那些注册在与印度间签署特殊税赋减免规定国家的投资人证明他们并未刻意逃税.

标准普尔上周将印度的信用评等展望由稳定调降为负面,对其庞大的财政及经常帐赤字敲警钟,亦是对其政局瘫痪斲伤这个亚洲第三大经济体的情形示警.

标准普尔警告称,印度失去投资级评级的机率达三分之一.

莫比尔斯表示,"若真遭降级,则将会带来重大冲击.市场将会受到震撼,价格将会大跌."

**中国及韩国**

在中国方面,莫比尔斯称前重庆市委书记薄熙来的政治丑闻反映出中国面临的政治改革压力加剧,但称这对於股票投资人并非太大问题.

"这只是存在於地方省份的问题,我认为问题不大."莫比尔斯表示.

在韩国方面,莫比尔斯称,对於当地由家族经营大型财阀的所有权及公司管理结构的疑虑,是拖累股价的因素;韩国现在面临公司治理改革的呼声与日俱增.

"他们必须做出更深入的改革,允许少数股权股东有更大发言权."他说道,在此同时他也称赞那些将部分权力移转给新成立的控股公司的企业创办家族.

"目前韩国企业股价存在折价空间的原因就在於此.这是最重大的因素."他表示.

而在欧洲方面,莫比尔斯乐观看待欧元区决策人士对於避免欧元灾难性瓦解的努力,称媒体报导及部分严厉评论言过其实.(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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