中国商务部称5月后消费市场料继续保持平稳增长态势

路透北京6月15日 - 中国商务部市场运行司负责人周三称，预计5月后消费市场将继续保持平稳增长态势，消费作为国民经济第一驱动力的地位将进一步稳固。

新华社周三报导援引该负责人的话并称，中国网络零售保持快速增长，市场占有率进一步提高；随着智能节能技术进步、消费者环保意识增强和品质消费深入人心，智能环保产品受到市场追捧。

据商务部数据，1月至5月全国实现社会消费品零售总额累计同比增长10.2%。5月份，商务部监测的5,000家重点零售企业零售额实际增速（扣除价格因素）比上月加快0.3个百分点，自3月份以来连续三个月保持回升势头。

数据并显示，5月份全国实现社会消费品零售总额2.66万亿元，同比增长10%，较上月回落0.1个百分点，扣除价格因素，实际增长9.7%，较上月加快0.4个百分点；环比增长0.8%。

5月份，商务部重点监测企业网络零售同比增长25.5%，增速比百货店高23.4个百分点，比超市高18.3个百分点，比购物中心高17.9个百分点。（完）