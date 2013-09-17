商务部预计有望实现全年外贸目标（更新版）

* 8月FDI同比增幅不到1%

* 全年实际引资规模有望高于去年

* 对外投资保持快速增长势头

* 目前仅上海自贸区方案通过国务院批准

(新增更多细节和评论)

路透北京9月17日 - 中国8月FDI同比增幅降至接近零增长，但个别月份数据波动并不足以反映趋势的变化，商务部预计未来数月利用外资还将保持相对平稳，全年实际引资规模有望高于去年。

商务部周二在例行新闻发布会上还表示，预计年内余下数月进出口将进一步企稳回升，有信心实现全年外贸增长目标；而且消费料也保持稳定增长、稳中加快势头。

商务部稍早公布，8月全国实际使用外资(FDI)金额83.8亿美元，同比增长0.62%，远低于上月逾24%的增幅；1-8月累计实际使用外资金额为797.7亿美元，同比增长6.37%。

商务部发言人沈丹阳指出，8月FDI同比增幅不到1%，主要和基数效应有关，但个别月份数据的变动不足以反映中国外资整体走势的变化。

“接下来几个月（利用外资）应该还是相对平稳的态势，全年实际引资规模有望高于去年，但是也不太可能增长得很快，”他说。

去年7、8月份中国吸收外资规模分别为75.8亿和83亿美元，8月引资规模相对比较高，但今年7月因部分投资额较大的企业出资集中到位，所以7月高达94亿美元，但8月相对低一些。

在谈到中国企业“走出去”的情况时，沈丹阳称，中国对外投资快速增长的势头仍然是会持续的，因为一方面企业自身有“走出去”的动力，另一方面国家为鼓励企业“走出去”也出台了一系列政策举措。

“也许用不了很长时间，中国对外投资的规模就会超过中国吸收外资的规模，”他乐观地说。商务部提供数据显示，今年1-8月境内投资者累计实现非金融类对外直接投资565亿美元，同比增长18.5%。

在利用外资方面，1-8月制造业实际使用外资金额326.34亿美元，同比下降3.27%；服务业利用外资397.25亿美元，同比增长13.5%；若分地区看来，东中西部地区1-8月利用外资分别为668.3亿、69.3亿和60.1亿美元，同比增速分别为5%、10.9%和17.7%。

2012年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元，同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12 11月 10月 9月 8月

月

金 83.8 94.08 143.9 92.56 84.35 124.2 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26

额

同 0.62 24.13 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4

比

**年内余下时间外贸和消费料稳中回升**

中国7、8月份外贸数据保持平稳较快增长。沈丹阳指出，国内出台稳外贸的一系列举措，以及国内经济企稳向好，是带动近两个月外贸持续回升的主要原因。

他表示，相信随着发达经济体复苏势头增强、国内外贸转型升级步伐加快、以及促外贸政策逐步见效，“今年后几个月全国进出口有望进一步企稳回升，有信心通过进一步的努力实现全年外贸进出口增长的预期目标。”

中国政府年初设定的进出口增长目标位8%。今年早些时候外需低迷和内需不景气，一度令市场担心今年目标难以完成，但目前看来实现目标的把握逐渐增大。

谈到上海自贸区的筹备情况时，沈丹阳表示，目前筹备工作正在有序进行中，待国务院对整体方案的正式批复文件下达以后，应该就可以很快正式启动。

虽然目前很多地方都在积极争取在本地区像上海一样进行自贸区的试验，但他表示，“据我所知，目前只有上海自贸区经过国务院批准准备开始试验。”

展望未来的国内消费前景，沈丹阳称，“从现在的情况看，下半年消费形势或消费市场趋好，已经可以看得比较清楚了，”他说，年内余下时间随着“金九银十”和四季度传统消费旺季的到来，“预计今后几个月居民消费将会稳定增长，并且保持稳中加快的势头。”

今年8月中国消费市场增速继续保持稳步回升，当月社会消费品零售总额同比增长13.4%，比7月份和比去年同期都加快了0.2个百分点，并且是今年以来月度的最高增速。（完）

欲览新闻发布会全部内容，请点击商务部网站链接 here

(发稿 乔艳红；审校 黄凯)

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