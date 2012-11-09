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中国财经 | 2012年 11月 9日 星期五 19:10 BJT

陈德铭：中国实现今年10%外贸增长目标十分困难

路透北京11月9日电---中国商务部部长陈德铭周五表示,中国实现今年10%的外贸增长目标十分困难,但是力争今年在全球贸易份额中的占比不下降.

他在中国共产党十八大上并称,中国10月出口同比增幅逾11%.

这将高於路透调查的分析师预估值.中国10月贸易数据将於周六公布,路透调查综合26位机构分析师的预测中值显示,中国10月进口同比料增长3.1%,延续上月反弹回升势头;出口料同比增长9%,较上月略下滑,显示内需正在复苏,而外部经济形势仍复杂. (完)

--发稿 赵红梅; 撰写 宿泱韫; 审校 林高丽

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