陈德铭：中国实现今年10%外贸增长目标十分困难

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京11月9日电---中国商务部部长陈德铭周五表示,中国实现今年10%的外贸增长目标十分困难,但是力争今年在全球贸易份额中的占比不下降.
他在中国共产党十八大上并称,中国10月出口同比增幅逾11%.
这将高於路透调查的分析师预估值.中国10月贸易数据将於周六公布,路透调查综合26位机构分析师的预测中值显示,中国10月进口同比料增长3.1%,延续上月反弹回升势头;出口料同比增长9%,较上月略下滑,显示内需正在复苏,而外部经济形势仍复杂. (完)
--发稿 赵红梅; 撰写 宿泱韫; 审校 林高丽
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