中国商务部行政处罚微软和百视通 因设合营企业未依法申报

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月29日 - 中国商务部周二称，在对百视通新媒体股份有限公司与微软公司(MSFT.O)设立合营企业上海百家合信息技术发展有限公司涉嫌未依法申报进行立案调查后，决定对百视通和微软分别处以20万元人民币罚款的行政处罚。
商务部表示，已查明2013年9月17日，百视通与微软在上海签署合资合同，在上海自贸试验区设立合营企业百家合。2013年10月1日，合营企业注册成立，其中百视通持股51%，微软持股49%。合营企业负责设计、开发、生产和销售游戏娱乐应用软件，主要用于微软的XboxOne设备。2014年6月，商务部收到举报称该交易涉嫌未依法申报。
商务部对百视通与微软设立合营企业对市场竞争的影响进行了评估，评估认为，该项经营者集中不会产生排除、限制竞争的影响。考虑到百视通和微软在被举报后进行了补报，且能积极配合商务部调查工作，决定对百视通和微软分别处以20万元罚款的行政处罚。
商务部同日公布，在对南车南京浦镇车辆有限公司与庞巴迪运输集团(BBDb.TO)瑞典有限公司设立合营企业涉嫌未依法申报进行立案调查后，考虑到南车浦镇和庞巴迪瑞典在设立合营企业后主动向商务部进行了补报，且能积极配合调查工作，决定对两家公司分别处以15万元罚款的行政处罚。
2014年11月3日，南车浦镇与庞巴迪瑞典签署合资协议，拟设立合营企业生产单轨车辆和全自动旅客捷运系统车辆。双方分别出资1.25亿元，各自持有合营企业50%的股权，并委派了相应董事和管理人员。合营企业于11月11日取得营业执照。2014年12月29日，交易双方主动向商务部来函，称合营企业已领取营业执照，可能违反经营者集中申报的相关规定，希望通过补报进行纠正。
此外，商务部对上海复星医药产业发展有限公司收购苏州二叶制药有限公司35%股权涉嫌未依法申报案立案调查。
商务部称，考虑到复星医药产业公司的母公司复星医药(600196.SS)(2196.HK)收购二叶制药65%股权主动向商务部进行了申报，但在商谈期间，复星医药产业公司未经批准即完成其中对二叶制药35%股权的收购，商务部决定对其处以20万元罚款的行政处罚。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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