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中国财经 | 2016年 3月 2日 星期三 12:20 BJT

中国商务部：今年将继续减少外资准入限制性举措

路透北京3月2日 - 中国商务部发言人沈丹阳周三表示，今年将继续减少外资准入限制性举措，积极支持外资并购模式参与国企改革。

他在商务部举行的新闻发布会上作出上述表示。

中国去年实际使用外资(FDI)1,263亿美元，同比增长6.4%。今年1月FDI同比增长3.2%至883亿元人民币（折合140.7亿美元）。

(发稿 乔艳红；撰写 沈燕; 审校 黄凯)

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