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中国财经 | 2015年 8月 13日 星期四 11:46 BJT

中国商务部：7月实际使用外资同比增长5.2% 增速大幅提升

路透北京8月13日 - 中国商务部周四公布，今年7月实际使用外资（FDI）金额同比增长5.2%，较前月的0.7%大幅提升。

新华社援引商务部数据称，中国1-7月实际使用外资4,711亿元人民币(折766亿美元)，同比增长7.9%。

路透测算，7月FDI约为506亿元人民币（82亿美元）。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

历史FDI数据实际投资额及同比变动:

2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）

（亿美元） （亿元人民币）

7月 82 506 5.2

6月 145.8 895.7 0.7

5月 93.3 573.5 7.8

4月 96.1 590.4 10.5

3月 124 763.8 2.2

2月 85.6 526.6 0.9

1月 139.2 29.4

2014年

12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完）

(发稿 宿泱韫)

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