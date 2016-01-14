2015年中国实际使用外资1263亿美元 增长6.4%--商务部

路透北京1月14日 - 中国商务部周四公布，2015年实际使用外资(FDI)金额7,813.5亿元人民币（折1,262.7亿美元），同比增长6.4%，规模再创新高。

路透根据历史数据测算，中国2015年12月FDI约为770亿元（122亿美元），同比下降约8%。

商务部网站新闻稿援引外资司负责人称，2015年，全国设立外商投资企业26,575家，同比增长11.8%。去年外资产业结构进一步优化。服务业实际使用外资4,770.5亿元人民币（折771.8亿美元），同比增长17.3%，在全国总量中的比重为61.1%。

制造业实际使用外资2,452.3亿元人民币（折395.4亿美元），与上年基本持平，在全国总量中的比重为31.4%。

外资并购交易日趋活跃。2015年，以并购方式设立外商投资企业1,466家，实际使用外资金额177.7亿美元，同比分别增长14.4%和137.1%。并购在实际使用外资中所占比重由2014年6.3%上升到2015年的14.1%。

据负责人介绍，外商投资企业创造了中国近1/2的对外贸易、1/4的工业产值、1/7的城镇就业和1/5的税收收入，对经济社会可持续发展的促进作用进一步增强。

此外，自由贸易试验区引资聚集效应凸显。2015年1-11月，广东、天津、福建自贸试验区共设立外商投资企业6,040家，合同外资4,458.1亿元人民币，其中通过备案新设外商投资企业5,088家，合同外资3,326.6亿元人民币，占比分别为84.2%、74.6%。扩展区域后的上海自贸试验区吸收外商投资占全市一半。

中国2014年实际使用外资金额为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完）