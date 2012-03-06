交通部欲彻底解决公路高收费--报载

中国有能力和手段来稳定楼市 一季度房价料持稳--住建部长
陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
路透上海3月6日电---对於目前中国高速公路收费偏高的质疑,中国证券报周二报导,交通运输部正着手研究一些高速公路收费利润率过高的问题,并希望通过调整《收费公路管理条例》、修改《公路法》等法律法规,从根本上解决这一问题.
报导引述交通部相关人士指出,这些年来中国高速公路快速发展,得益於贷款修路、收费还贷的政策,但是在高速公路收费过程中,不排除有一些不合理的地方.大多数已经转让经营权的高速公路效益很好,但是政府没有给这些投资商合理回报做出一个界定,导致一些高速公路暴利收费的情况.
截至去年11月,全国有收费公路的所有省份均已公布收费公路调查摸底结果.除西藏无收费公路外,其他30个省市收费公路累计债务余额近2.3万亿元人民币,收费公路2010年收费额为2,859.46亿元.
上述人士介绍,目前交通运输部正在着手研究如何界定收费公路的合理回报,并通过法律法规的形式明确下来.当收费公路的利润大於合理回报时,国家可以要求这一公路降低费率.
报导指出,沪深两市目前共有19家高速公路上市公司,这些公司的销售毛利率高得惊人,同花顺数据统计,2010年毛利率达到50%以上的有15家.
目前已有多家收费公路公司在大陆和香港市场上市,例如宁沪高速(600377.SS)(0177.HK)、成渝高速(601107.SS)(0107.HK)、深高速(600548.SS)等逾10家.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
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