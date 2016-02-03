统计口径、汇率折算率差异致中港去年底贸易数据有别--中国商务部

路透北京2月3日 - 中国商务部周三表示，去年12月中国和香港贸易数据出现较大差异，主要原因在于两地统计口径不同，汇率折算率不同等因素，当月的贸易数据从总体上看是基本正常的。

商务部发言人沈丹阳在例行发布会上并称，中国检验检疫部门应美方要求正就美国大米输华检验检疫事宜进行磋商。相关准入程序尚未完成，目前尚无美国大米出口到中国。

据海关总署公布，去年12月内地对香港出口额为460亿美元，而香港公布的进口数据是237亿美元。

沈丹阳表示，内地与香港一直存在贸易统计差异。十几年来，内地统计的出口额都高于香港统计的进口额，差额最高时达到过250亿美元。

造成统计差异的因素有很多。比如，内地出口至香港的转运货物，主要包括集成电路、手机、平板电脑等产品，在内地生产后先出口至香港分拨中心，再转运全球；而港方将其视为转运业务，不纳入进口统计。再比如，对原产于日本、韩国、台湾等经内地组配后出口香港的货物，港方按照原产地规则，不将其纳入自内地进口统计，而纳入自他国（地区）进口。

而且两地贸易多以人民币和港币作为结算货币，在折算成美元时，两地使用的汇率折算率不同。内地以外汇局前一个月底发布的《统计用各种外币对美元折算率表》折算，香港以当月平均汇率折算。去年12月以来，在岸和离岸人民币汇率的价差进一步扩大。当本月汇率发生较大波动时，两地美元统计数据就会产生一定差异。

此外，通过对比往年数据，每年年底内地对港进出口都会出现较高翘尾因素，两地统计差额会高于平常月份。

主要原因是不少企业年前集中出口、抢出口，以避免受春节后开工迟滞影响。2015年12月，中国不仅对香港出口较快增长，对欧盟、印度、韩国、澳大利亚、台湾等多个贸易伙伴出口都在增加。

中国海关此前公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；路透调查预估中值则分别为下降8%和下降11.5%。当月贸易顺差600.93亿美元，路透预估中值为530亿美元。

对于2月4日TPP签署仪式将在新西兰举行，沈丹阳称，目前，中方仍在根据有关案文对TPP进行全面、系统的评估。中国将继续积极推进《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和中日韩自贸区等谈判，希望亚太地区的各项自由贸易安排能够相互促进，共同为亚太地区的贸易投资和经济发展作出贡献。（完）