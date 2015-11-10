中国商务部：将银矿砂等11个商品剔除加工贸易禁止类目录

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月10日 - 中国商务部和海关总署最新就加工贸易禁止类商品目录进行了调整，以保持外贸稳定增长，包括银矿砂及其精矿等11个十位商品编码被剔除出目录。
商务部发布公告称，将加工贸易禁止类商品目录中符合国家产业政策，不属于高耗能、高污染的产品以及具有较高技术含量的产品剔除，共计剔除11个十位商品编码。
调整后的加工贸易禁止类商品目录共计1862个十位商品编码，公告自发布之日起执行。
原本禁止进口的银矿砂及其精矿、其他矿砂及其精矿被剔除出禁止目录；其他植物质着色料及制品、高纯度未锻轧的铋等则被剔除出禁止出口目录。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。