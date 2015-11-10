中国商务部：将银矿砂等11个商品剔除加工贸易禁止类目录

路透北京11月10日 - 中国商务部和海关总署最新就加工贸易禁止类商品目录进行了调整，以保持外贸稳定增长，包括银矿砂及其精矿等11个十位商品编码被剔除出目录。

商务部发布公告称，将加工贸易禁止类商品目录中符合国家产业政策，不属于高耗能、高污染的产品以及具有较高技术含量的产品剔除，共计剔除11个十位商品编码。

调整后的加工贸易禁止类商品目录共计1862个十位商品编码，公告自发布之日起执行。

原本禁止进口的银矿砂及其精矿、其他矿砂及其精矿被剔除出禁止目录；其他植物质着色料及制品、高纯度未锻轧的铋等则被剔除出禁止出口目录。（完）

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