中国商务部官员称外贸对经济的影响力不会改变

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月16日 - 中国商务部外贸司副司长支陆逊周二表示，尽管内外部环境发生深刻变化，传统的比较优势在弱化，但中国外贸还是处在发展的战略机遇期。在今后相当长的时间，特别是从中国的国情出发，外贸对国民经济发展的作用不会改变，影响力也不会改变。
他在中国政府网解读“加快培育外贸竞争新优势”时称，今年中国外贸形势更加严峻复杂，下行压力较大。当前支撑外贸高速发展的内外部环境发生深刻变化，必须加快培育外贸竞争新优势；必须注重调结构、转方式，增强应对国内外环境深刻变化的国际竞争力。
“随着经济持续增长，我国劳动力、土地、资源等生产要素成本持续上升，环境承载能力已经达到或接近上限，低成本制造的传统优势削弱。但同时我们也看到，中国的外贸还是处在战略机遇期，还有我们自己的一些优势。”他表示。
他并称，面对当前复杂严峻的外贸形势和下行压力，中国将下大力气清理规范进出口环节收费，缓解融资难融资贵，进一步提高贸易便利化水平，着力改善营商环境。同时，研究出台更有针对性的减负助力举措，增强企业信心，激发企业活力，努力实现外贸平稳增长。
支陆逊指出，长期以来，中国产品参与国际竞争主要依赖数量和价格优势，大而不强的矛盾比较突出。为提升出口竞争率，必须由要素驱动向创新驱动转变，加快培育外贸竞争新优势，提高外贸增长质量和效益。跨境电子商务是一个新生事物，是对外贸易的新模式，是培育外贸竞争新优势的重要内容。
“中国外贸的竞争力，说到底是企业的国际竞争能力。我们鼓励企业通过引进消化吸收再创新，提升自己的技术水平，支持企业到境外去兼并并购国外的品牌和技术，到国外去建厂设店，实现互利共赢。”他说。
支陆逊并提到，中国外贸新优势在于：第一，中国政府高度重视对外贸易的发展，为推动外贸稳定发展和转方式、调结构，创造良好的政策环境；同时，“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)、京津冀协同发展、长江经济带三大战略加快实施，自贸区建设步伐加快，为外贸发展注入强劲动力。
第二，中国工业体系是比较完整的，特别是具有较强的配套能力，综合比较优势依然比较明显。
他指出，中国和“一带一路”沿线国家的工业化互补性比较强，中国的企业已经在沿线国家建设了70多个合作区项目，合作区基础设施投资超过80亿美元，将带动入区企业投资近100亿美元，预计年产值超过200亿美元，可为当地创造20万个就业机会。
中国依靠劳动力、环境、资源等低成本要素竞争的传统优势在削弱。2014年，纺织、服装、家具、鞋、玩具、箱包和塑料制品等七大类劳动密集型产品占美、欧、日市场比重比2013年分别下降0.94、0.31和3.12个百分点。（完）
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(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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