中国商务部：预计今年对外直接投资1280亿美元 双向投资基本平衡

中国车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂 生产电动汽车
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透北京12月28日 - 中国商务部部长高虎城周六称，“十二五”（2011-2015年）期间，中国双向投资实现基本平衡，其中对外直接投资从2012年起连续三年位居世界第3位；预计2015年吸收外商直接投资（含金融）1,350亿美元，全口径对外直接投资1,280亿美元。
商务部网站援引他在2015年全国商务会议所做工作报告称，2016年商务工作重点仍要稳定外贸增长，改善投资环境。
高成虎还指出，明年工作还要深入推进流通改革，提高流通信息标准化集约化水平；大力改善市场环境，挖掘消费增长潜力；改善公共服务，加快“走出去”步伐；拓展全方位经贸关系，主动谋划经济外交。
“要突出两个抓手，即要以‘一带一路’统领新时期扩大开放、推进改革、发展多双边经贸关系，坚持共商共建共享，形成优势互补的跨国产业链、价值链，拉近与相关国家的利益纽。”他称。
他并透露，2015年中国网络零售额预计达到4万亿，位居世界第一；消费社会消费品零售总额预计达到30万亿元，稳居世界第二，消费对经济增长的贡献接近60%。
同时，第一贸易大国地位更趋巩固，中国货物贸易占全球份额从2010年的10.4%提升到2015年的约13.2%，明显快于全球主要经济体。中国已经成为名副其实的经贸大国，正在稳步迈向经贸强国。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。