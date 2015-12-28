中国商务部：预计今年对外直接投资1280亿美元 双向投资基本平衡

路透北京12月28日 - 中国商务部部长高虎城周六称，“十二五”（2011-2015年）期间，中国双向投资实现基本平衡，其中对外直接投资从2012年起连续三年位居世界第3位；预计2015年吸收外商直接投资（含金融）1,350亿美元，全口径对外直接投资1,280亿美元。

商务部网站援引他在2015年全国商务会议所做工作报告称，2016年商务工作重点仍要稳定外贸增长，改善投资环境。

高成虎还指出，明年工作还要深入推进流通改革，提高流通信息标准化集约化水平；大力改善市场环境，挖掘消费增长潜力；改善公共服务，加快“走出去”步伐；拓展全方位经贸关系，主动谋划经济外交。

“要突出两个抓手，即要以‘一带一路’统领新时期扩大开放、推进改革、发展多双边经贸关系，坚持共商共建共享，形成优势互补的跨国产业链、价值链，拉近与相关国家的利益纽。”他称。

他并透露，2015年中国网络零售额预计达到4万亿，位居世界第一；消费社会消费品零售总额预计达到30万亿元，稳居世界第二，消费对经济增长的贡献接近60%。

同时，第一贸易大国地位更趋巩固，中国货物贸易占全球份额从2010年的10.4%提升到2015年的约13.2%，明显快于全球主要经济体。中国已经成为名副其实的经贸大国，正在稳步迈向经贸强国。（完）