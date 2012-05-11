商务部称二季度外贸形势将好转

路透北京5月11日电---中国公布疲软的4月外贸数据後,商务部发言人沈丹阳表示正在积极行动,预计二季度外贸形势会进一步好转,全年外贸总额增长10%的既定目标应该可以实现.

新华社周四晚间援引沈丹阳称,除了外需持续低迷外, 国内成本不断上升以及国际贸易摩擦增加等多种因素相互叠加,也是近期中国外贸增长相对低速的原因.

中国海关此前公布,4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊於市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.数据加剧市场对中国经济增长放慢的担忧.

"尽管外需不足仍将是困扰中国出口的最大阻力,但外贸保持平稳发展也具备一定的有利条件."对外经贸大学中国世贸组织研究院院长张汉林说.

张汉林表示,从国内看,困扰外贸企业的用工荒和用工难在今年3月、4月和5月上旬表现尤为突出,但随着5月份换岗调整到位,企业的生产将得到恢复和提升,外贸出口也将有所好转.

商务部日前发布的中国对外贸易形势报告认为,二季度 中国对外贸易增速将"低位趋稳",全年增速比去年有所回落,但将总体保持平稳发展.年初政府工作报告设定的2012年全年进出口总额增长目标为10%左右.(完)

--发稿 谢衡

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