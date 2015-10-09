中国商务部：国庆黄金周全国零售和餐饮企业销售额同比增11%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月9日 - 中国商务部表示，国庆黄金周(10月1日-7日)期间，总体消费快速增长，全国零售和餐饮企业实现销售额约10,820亿元人民币，比去年同期增长11%。
商务部新闻发言人沈丹阳在周四新闻发布会上并称，在消费结构上，应季服装鞋帽、金银珠宝、家用电器、信息产品、新能源汽车等商品热销，消费结构升级趋势明显。
据其介绍，新款秋冬服饰陆续上市、销售较快增长；国庆“结婚季”引领家电销售热潮，智能、节能型产品更受欢迎；随着新品不断上市、4G技术日益普及，电子信息产品持续旺销；新的汽车消费政策效应开始显现，新能源汽车、小排量汽车尤受青睐。
在节日期间物价方面，他指出，国庆期间，生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。分品种情况来看，粮食零售价格略有上涨，其中大米、面粉价格分别比节前一周上涨0.2%和0.1%。
此外，肉类批发价格小幅波动，其中猪肉价格比节前下降1.4%，牛肉价格下降0.3%，羊肉价格上涨0.3%；白条鸡、鸡蛋零售价格比节前分别下降0.3%和0.8%；18种蔬菜平均批发价格比节前下降4.3%。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。