商务部：推动设立中小企业信贷风险补偿基金 缓解融资难

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透北京12月4日 - 为解决中小商贸流通企业面临的突出问题，中国商务部周四发文表示，支持融资机构开发符合商贸流通行业特点的融资产品，推动设立政府主导的中小企业信贷风险补偿基金，缓解企业融资困难。
刊登在商务部网站的《关于促进中小商贸流通企业健康发展的指导意见》指出，要鼓励引导中小商贸流通企业集中与商业银行对接，发展互助担保融资、供应链融资、商圈融资；支持物流企业开展担保存货管理业务。
文件并称，要推动设立政府主导的中小企业信贷风险补偿基金，用于包括中小商贸流通企业在内的中小企业信用增级，提高商业银行贷款风险容忍度，降低中小商贸流通企业贷款门槛。
同时，要加大政策支持，推动已经明确的减免税收、降低费用等政策加快落实。
当前中国经济正处于结构调整的关键时期，下行压力较大，企业面临的各种困难增多，社会就业的结构性矛盾比较突出。
“解决影响企业健康发展的各类难题，激发中小商贸流通企业发展活力，是扩大供给和内需、创造更多就业机会的重要手段。”文件称。
商务部援引数据称，中小商贸流通企业分布广泛，占全国商贸流通企业总数的99.8%，占全国中小企业总数（含个体工商户）的78.5%，从业人员1亿多人。（完）
浏览全文请点选商务部网站：here
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。