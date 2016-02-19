版本:
中国
中国财经 | 2016年 2月 19日 星期五 17:34 BJT

中国商务部部长称对今年外贸回稳向好趋势有信心--央视

路透北京2月19日 - 中国中央电视台周五援引商务部部长高虎城表示，对今年外贸回稳向好的趋势“是有信心的”。

中国海关周一公布，以美元计价，中国2016年1月出口同比下降11.2%，进口同比下降18.8%。当月贸易顺差632.9亿美元，创出纪录新高。(完)

(发稿 李贺；审校 林高丽)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐