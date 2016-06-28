美国对华耐腐蚀板征收双反税是有违世贸组织规则的错误做法--中国商务部

路透北京6月28日 - 中国商务部网站周二刊登新闻稿称，美国对华耐腐蚀板征收双反税是有违世贸组织规则的错误做法，中方将继续采取包括世贸诉讼在内的一切措施，为企业争取公平待遇，维护企业出口利益。

商务部贸易救济调查局负责人表示，冷轧板和镀锌板是目前中国企业对美出口量最大的两种钢铁产品，占美自中国进口钢铁产品总量的一半以上；而美方裁定的高额双反税将使这两类中国钢铁产品被迫退出美国市场，中国钢铁企业的出口利益将受到严重影响，中国业界对此强烈不满。

美国华盛顿时间6月25日，美国国际贸易委员会发布公告，认定进口自中国、印度、意大利、韩国和中国台湾的耐腐蚀板对美国内产业构成实质损害。据此，美国海关将按照此前美国商务部终裁裁定的209.97%的反倾销税率和39.05%的反补贴税率对自中国进口的耐腐蚀板征税。

该负责人并称，除了中国产品受限以外，近期美方还对印度、意大利、韩国和中国台湾的耐腐蚀板采取了贸易限制措施。长期来看，美国政府的贸易保护做法削弱了美国钢铁产业的竞争力，而且也不符合美国整体经济的利益。

“当前各国钢铁产业面临的困难是由国际金融危机导致的，需要各国政府和业界加强沟通与合作，而频繁采取贸易保护做法无益于问题的解决。”商务部称。

商务部表示，中方敦促美方承担起应对国际金融危机的责任，在钢铁贸易领域审慎使用贸易救济措施，为全球钢铁贸易的发展和钢铁产业的复苏创造有利条件（完）

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