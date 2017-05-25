增强人民币双向浮动弹性 央行外汇公开市场操作不属于汇率操纵--中国商务部

路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。

发布在商务部网站的《关于中美经贸关系的研究报告》并称，美国对华货物贸易逆差数字被夸大，美国对华贸易逆差归根结底是由两国经济结构、产业竞争力和国际产业分工决定的，并非人为因素造成；汇率与贸易逆差没有必然联系。

报告指出，为了防止人民币汇率出现超调和短期的剧烈波动，中国央行在必要时对市场提供了美元流动性支持。但这种做法既不是为了妨碍国际收支的有效调整，也不是为了刺激出口而竞争性贬值，更不是为了控制人民币汇率的绝对水平，阻止人民币汇率因市场因素而进行正常调整，不属于汇率操纵范畴。

“事实上，中国进行外汇干预，稳定了金融市场，不仅没有获得竞争优势，还为此消耗了大量外汇储备，付出了代价。”报告称，“中国努力在提高汇率灵活性和保持汇率稳定之间求得平衡的做法，有效避免了人民币汇率无序调整导致的负面溢出效应和主要货币的竞争性贬值，这对包括美国在内的国际社会都是有利的。”

报告并重申，中国继续推进汇率市场化改革的方向是坚定不移的，将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，保持人民币在国际货币体系中的稳定地位。

谈及中美贸易问题，报告指出，解决美对华贸易逆差问题，需要双方共同努力。中方愿根据国内市场实际需求，扩大自美进口；美方也应摒弃冷战思维，放宽对华出口管制，为扩大高科技产品对华出口创造条件。

“中方希望美方在放宽出口管制方面采取‘看得见、摸得着’的实际行动，切实放宽民用用途、民用用户两用产品的对华出口。这也有助于减少美贸易逆差。”报告称。

报告认为，美对华贸易逆差与美制造业就业岗位减少无直接关联，中方为削减贸易顺差做出巨大努力，中国经常项目顺差占国内生产总值的比重已从2007年的9.9%下降至2016年的1.9%。

**积极推进双边投资协定谈判**

在推进双边投资方面，报告指出，中方将就继续积极推进双边投资协定谈判与美方进行沟通；并积极推进新一轮对外开放，构建更加开放、透明的投资环境。

与此同时，中方也希望美方也能够扩大开放，公平公正地对待包括中国国有企业在内的所有中国投资者，将国家安全审查和出口管制等非经济因素对中国企业在美投资活动的影响降到最小，增加相关审查和合规监管透明度。

中方希望美方允许中国保险公司在美设立分支机构；加快处理中资银行在美设立分支机构的申请；放宽联邦州两级机构对于电网资产并购和项目投资的监管约束，减少审批壁垒，不断开放市场；使中国企业与当地企业一样得到公平参与基础设施项目建设的机会。

事实上，中国投资只占美吸引外资总额的不到1%。据不完全统计，近年来，因安全审查而导致并购受阻的中国企业投资项目金额已超过500亿美元。

中国商务部部长钟山此前表示，中美互为重要的贸易投资合作伙伴，经贸关系是双边关系的“压舱石”和“推进器”。作为两国负责贸易的部长，在经贸领域加强合作、管控分歧，推动双边经贸关系有新发展、新提高、新突破，是双方共同的任务。（完）

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