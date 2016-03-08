中国商务部对美国制裁中兴通讯表示强烈不满 将与美交涉

路透北京3月8日 - 中国商务部周二称，美国制裁中兴通讯股份有限公司(0763.HK)(000063.SZ)将严重影响中国企业的正常经营活动；中方对此表示强烈不满和坚决反对，将继续与美方就此问题进行交涉。

“中兴公司一直在积极从事国际化经营，与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作，为美国贡献了数以万计的就业岗位。美方此举将严重影响中国企业的正常经营活动。”商务部网站新闻稿称。

根据美国商务部周一公布的措施，美国将禁止国内制造商向中兴通讯出售元器件。另外，外国制造商也不得向该公司出售包含相当数量美国产元器件的产品。中兴通讯是全球通讯网络设备市场的主要供应商。

中兴通讯周一公告称，获知美国商务部拟对中兴通讯实施出口限制措施，公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响，并与各方面积极沟通。该公司A股和港股周一起停牌。

中兴通讯在美国是四大智能手机销售商，排名在苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)、及LG电子(LG Electronics)(066570.KS)之后。美国四大移动通讯运营商当中，美国电话电报公司(AT&T)(T.N)、T-Mobile US (TMUS.O)和Sprint(S.N)都是中兴通讯手机的买家。

尽管中兴通讯没有被禁止在美销售手机，但专家表示，如果中兴通讯是采购美国制元件来生产手机的话，那么该项出口禁令可能会打乱它的手机生产。（完）