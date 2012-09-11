穆迪对美国债信评级发出调降预警

路透纽约9月11日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二表示,如果有关明年预算的谈判未产生逐步削减债务的政策,美国可能会失去最高的债信评级.

此时距离美国大选还有两个月,大选可能无法化解当前预算政策僵局.

近期民调显示,如果明天进行大选,美国总统奥巴马将赢得连任,而共和党在国会的控制权将增强.

穆迪给予美国最高的Aaa评级,但展望为负面.穆迪称,国会需要令债务水平进入下行轨道,才能维持这一评级.

如果预算谈判"出台的具体政策带来稳定,并使中期内联邦债务与国内生产总值(GDP)之比趋於下降,那麽美国评级可能将得到确认,展望将恢复为稳定,"穆迪在声明中称.

"然而,如果磋商不能产生这样的政策,穆迪预计将调降美国评级,可能降至Aa1."

穆迪发表声明後,美元下滑,欧元触及四个月高位.

过去穆迪曾警告称,其可能下调美国评级.周二该评级机构称,其对美国经济和评级的看法没有改变,即将到来的大选带来了一个机会,可以让投资者回想起该评级机构的思路.

穆迪表示,减赤政策组合的重要性不及就一项可信计划达成共识.

"我们真正希望看到的是债务削减目标.如何通过税收和支出政策,实现这一目标,对此我们持中性看法,"穆迪首席主权信用分析师Steven Hess在电话采访中对路透表示.(完)

--编译 梁睿雪/兰秀娟;审校 张荻

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