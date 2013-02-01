企业并购: 美国政府提起诉讼,欲阻止百威英博收购Modelo股份的交易

路透华盛顿/纽约1月31日 - 美国政府提起诉讼,试图阻止百威英博(Anheuser-Busch InBev) 收购墨西哥酿酒商Grupo Modelo 的50%股权,称这项价值201亿美元的交易可能导致美国啤酒价格上涨.

政府此举引发了对这笔收购及一项相关交易的前景的疑问.后者若得以进行,将改变全球头号葡萄酒公司Constellation Brands 的命运,使其成为Modelo啤酒经销商的唯一拥有人.诉讼消息传出后,这三家公司股价均大跌.

啤酒市场虽品种繁多,占据主导的主要是两大巨头.

销量最大的公司是百威英博,旗下拥有200个品牌,从百威啤酒(Budweiser)和时代啤酒(Stella Artois)等知名品牌,到Shock Top和Goose Island等手工酿造品牌.第二号巨头是MillerCoors,为SABMiller 与Molson Coors Brewing 的合资企业.

市场主导地位似乎给了这些大公司提价的权力.但据司法部表示,当他们涨价时,Modelo往往拒绝提价并抢到市场份额.

例如,司法部在诉讼中援引百威英博的文件称,2010年Modelo拒绝在加州提价并"侵吞了(百威)的市场份额".司法部的诉讼旨在阻止百威收购Modelo股权的交易,认为该交易有违反垄断法.

百威英博表示将在联邦法院对抗司法部,称司法部的起诉决定"与法律、事实和市场现况不符".百威英博于6月宣布了对Modelo的收购交易.

Constellation Brands股价重挫23.8%后交易一度暂停.稍晚恢复交易,收低17.4%,报32.36美元.

百威英博股价在英国富时100指数 中表现最差,收低7.8%,报63.90欧元,在司法部公布声明后不久曾触及三个月低位.

Grupo Modelo在墨西哥交易所一度降至七个月低点,跌9.5%至105比索.稍晚略有反弹,终场收报108.50比索.(完) (编译 王翔琼; 审校 隋芬)